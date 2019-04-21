В России уже ждут от Зеленского "перезагрузки"
21 апреля, 2019, 23:24
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после президентских выборов Украина "может осуществить перезагрузку"
Об этом Захарова написала на своей странице в социальной сети Facebook.
"Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенационального порядке", - утверждает Захарова.
- 21 апреля были обнародованы результаты национального экзит-пола по состоянию на 20:00, по которым Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а Петра Порошенко поддержали 25,5% избирателей.
- В штабе Владимира Зеленского назвали своим приоритетом проведение переговоров с Российской Федерацией .
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