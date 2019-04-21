В России уже ждут от Зеленского "перезагрузки"

21 апреля, 2019, 23:24

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после президентских выборов Украина "может осуществить перезагрузку"

Об этом Захарова написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенационального порядке", - утверждает Захарова.