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В России уже ждут от Зеленского "перезагрузки"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после президентских выборов Украина "может осуществить перезагрузку"

Об этом Захарова написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенационального порядке", - утверждает Захарова.

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