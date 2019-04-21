У Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

21 апреля, 2019, 23:00

В штабе Владимира Зеленского назвали своим приоритетом проведение переговоров с Российской Федерацией

Об этом заявил один из руководителей партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, сообщает РБК.

"Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным. Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время", - сказал он.

При этом конкретные имена тех, кто будет отвечать за переговоры с Россией, он назвать пока не готов.