У Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией
21 апреля, 2019, 23:00
В штабе Владимира Зеленского назвали своим приоритетом проведение переговоров с Российской Федерацией
Об этом заявил один из руководителей партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, сообщает РБК.
"Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным. Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время", - сказал он.
При этом конкретные имена тех, кто будет отвечать за переговоры с Россией, он назвать пока не готов.
- 21 апреля были обнародованы результаты национального экзитпола по состоянию на 20:00, по которым Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а Петра Порошенко поддержали 25,5% избирателей.
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