Россия использовала весь гибридный арсенал для дискредитации выборов в Украине, - Аваков

21 апреля, 2019, 21:15

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Россия использовала весь гибридный арсенал для дискредитации выборов в Украине

Об этом Аваков заявил в эфире ICTV.

По словам министра внутренних дел, в течение трех дней накануне и во время выборов в Украине наблюдалось рекордное количество сообщений о минировании объектов и атак на государственные системы с территории России.

"Мы рассчитывали на такую ситуацию, учитывая весь гибридный арсенал РФ, который она использует для дискредитации выборов. Обезвредили две террористические группы, которые имели связь с РФ. Наша киберполиция провела хорошую работу, поэтому противник не имеет доступа к нашей системе и прекратил атаки ", - сказал Аваков. .