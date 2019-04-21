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Россия использовала весь гибридный арсенал для дискредитации выборов в Украине, - Аваков


фото: obozrevatel.com
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Россия использовала весь гибридный арсенал для дискредитации выборов в Украине

Об этом Аваков заявил в эфире ICTV.

По словам министра внутренних дел, в течение трех дней накануне и во время выборов в Украине наблюдалось рекордное количество сообщений о минировании объектов и атак на государственные системы с территории России.

"Мы рассчитывали на такую ситуацию, учитывая весь гибридный арсенал РФ, который она использует для дискредитации выборов. Обезвредили две террористические группы, которые имели связь с РФ. Наша киберполиция провела хорошую работу, поэтому противник не имеет доступа к нашей системе и прекратил атаки ", - сказал Аваков. .

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