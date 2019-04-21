Россия использовала весь гибридный арсенал для дискредитации выборов в Украине, - Аваков
21 апреля, 2019, 21:15
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Россия использовала весь гибридный арсенал для дискредитации выборов в Украине
Об этом Аваков заявил в эфире ICTV.
По словам министра внутренних дел, в течение трех дней накануне и во время выборов в Украине наблюдалось рекордное количество сообщений о минировании объектов и атак на государственные системы с территории России.
"Мы рассчитывали на такую ситуацию, учитывая весь гибридный арсенал РФ, который она использует для дискредитации выборов. Обезвредили две террористические группы, которые имели связь с РФ. Наша киберполиция провела хорошую работу, поэтому противник не имеет доступа к нашей системе и прекратил атаки ", - сказал Аваков. .
- Напомним, 21 апреля в столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Киево-Печерской лавры, Андреевской церкви и нескольких других храмов.
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