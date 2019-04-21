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В столице заминировали Киево-Печерскую лавру, Андреевскую церковь и McDonald's на Крещатике


фото: radiosvoboda.org
В столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Киево-Печерской лавры, Андреевской церкви и нескольких других храмов

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании нескольких храмов: Киево-Печерской лавры, Андреевской, Покровской, Ильинской церкви и храма Успения Богородицы Пирогощей.

Также аноним сообщил о заминировании заведения быстрого питания на Крещатике - McDonald's.

По указанным адресам выехали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, спасатели ГСЧС и бригады "скорой помощи".

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