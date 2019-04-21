В столице заминировали Киево-Печерскую лавру, Андреевскую церковь и McDonald's на Крещатике
21 апреля, 2019, 18:46
В столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Киево-Печерской лавры, Андреевской церкви и нескольких других храмов
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании нескольких храмов: Киево-Печерской лавры, Андреевской, Покровской, Ильинской церкви и храма Успения Богородицы Пирогощей.
Также аноним сообщил о заминировании заведения быстрого питания на Крещатике - McDonald's.
По указанным адресам выехали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, спасатели ГСЧС и бригады "скорой помощи".
- 21 апреля на Донетчине по телефону сообщили о "заминировании" участка №140147, который находится в 60-м округе.
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