"Без паники!" - Парубий о данных экзит-полов

21 апреля, 2019, 23:50

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал украинцев не паниковать

Соответствующий пост он опубликовал на странице в Facebook.

Так Парубий отреагировал на обнародованные результаты экзит-полов во втором туре президентских выборов.

"Без паники! Держите строй!" - написал Парубий.