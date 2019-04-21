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"Без паники!" - Парубий о данных экзит-полов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал украинцев не паниковать

Соответствующий пост он опубликовал на странице в Facebook.

Так Парубий отреагировал на обнародованные результаты экзит-полов во втором туре президентских выборов.

"Без паники! Держите строй!" - написал Парубий.

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