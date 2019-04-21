"Без паники!" - Парубий о данных экзит-полов
21 апреля, 2019, 23:50
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал украинцев не паниковать
Соответствующий пост он опубликовал на странице в Facebook.
Так Парубий отреагировал на обнародованные результаты экзит-полов во втором туре президентских выборов.
"Без паники! Держите строй!" - написал Парубий.
- 21 апреля были обнародованы результаты национального экзит-пола по состоянию на 20:00, по которым Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а Петра Порошенко поддержали 25,5% избирателей.
- В штабе Владимира Зеленского назвали своим приоритетом проведение переговоров с Российской Федерацией .
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