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Порошенко обещает помочь Зеленскому

Порошенко готов помочь Зеленскому войти в курс дел на новом посту

Об этом заявил во время выступления в своем штабе президент Украины Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

"Я готов без ограничений тратить любое время для того, чтобы помочь новому президенту войти в курс дел в мельчайших деталях. Я готов передать ему всю сеть международной поддержки Украины, всю сеть, которую мы так бережно выстраивали годами", - сказал Порошенко .

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