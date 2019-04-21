Порошенко обещает помочь Зеленскому

21 апреля, 2019, 20:40

Порошенко готов помочь Зеленскому войти в курс дел на новом посту

Об этом заявил во время выступления в своем штабе президент Украины Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

"Я готов без ограничений тратить любое время для того, чтобы помочь новому президенту войти в курс дел в мельчайших деталях. Я готов передать ему всю сеть международной поддержки Украины, всю сеть, которую мы так бережно выстраивали годами", - сказал Порошенко .