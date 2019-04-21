У Зеленского 73,2%: Результаты национального экзитпола по состоянию на 18:00
21 апреля, 2019, 20:00
Обнародованы результаты национального экзитпола по состоянию на 18:00
Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова на совместной пресс-конференции в Укринформе объявили результаты опроса граждан на президентских выборах 2019-го года на выходах из избирательных участков по состоянию на 18:00.
Об этом сообщает Еспресо.TV, которое является информационным партнером национального экзитпола.
Владимир Зеленский - 73,2%
Петр Порошенко - 25,3%
Вычеркнул(а) обоих, перечеркнул(а) весь список или испортил(а) бюллетень - 1,5%
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