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У Зеленского 73,2%: Результаты национального экзитпола по состоянию на 18:00


фото: Reuters
Обнародованы результаты национального экзитпола по состоянию на 18:00

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова на совместной пресс-конференции в Укринформе объявили результаты опроса граждан на президентских выборах 2019-го года на выходах из избирательных участков по состоянию на 18:00.

Об этом сообщает Еспресо.TV, которое является информационным партнером национального экзитпола.

Владимир Зеленский - 73,2%

Петр Порошенко - 25,3%

Вычеркнул(а) обоих, перечеркнул(а) весь список или испортил(а) бюллетень - 1,5%

 

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