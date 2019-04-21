Порошенко не собирается уходить из политики
21 апреля, 2019, 20:25
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не уходит из политики, несмотря на результаты экзитполов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"В следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я пойду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть - я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину", - сказал он.
- Напомним, обнародованы результаты национального экзитпола по состоянию на 18:00. Владимир Зеленский - 73,2%, Петр Порошенко - 25,3%
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