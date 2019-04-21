Порошенко не собирается уходить из политики

21 апреля, 2019, 20:25

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"В следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я пойду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть - я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину", - сказал он.