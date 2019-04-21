Полиция зарегистрировала 690 нарушений на выборах

21 апреля, 2019, 15:54

Министерство внутренних дел по состоянию на 15:00 зафиксировало 690 нарушений во время голосования во втором туре президентских выборов

Об этом сообщает МВД в facebook.

В общем полиция зарегистрировала 690 сообщений об нарушения избирательного законодательства. По пяти фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В частности, в Киеве от гражданина поступила информация, что под его фамилией проголосовал кто-то другой. В Днепропетровской области женщина пыталась съесть бюллетень.