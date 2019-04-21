На Киевщине мужчина убежал с участка на велосипеде с бюллетенем
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.
На одном из избирательных участков города Кагарлык Киевской области местный житель сбежал с бюллетенем. Сначала мужчина получил бюллетень для голосования, однако из кабинки он сразу направился к выходу, не бросив его в урну. Это заметили члены избирательной комиссии и пытались его остановить, но правонарушитель сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении.
Об инциденте члены УИК сообщили работникам полиции, уже через несколько минут прибыли к месту жительства беглеца.
"Дверь открыла женщина, которая оказалась женой пропавшего мужа. Она добровольно выдала сотрудникам полиции два экземпляра бюллетеней, на которых были указаны даты выборов президента Украины 31 марта и 21 апреля", - рассказали правоохранители.
- Напомним, 21 апреля на избирательном участке в Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень для голосования.
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