На избирательном участке в Антарктиде побеждает Порошенко, - "Опора"
21 апреля, 2019, 20:58
На самом отдаленном избирательном участке на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде Петр Порошенко получил больше голосов, чем Владимир Зеленский
Об этом гражданская сеть "Опора" написала в Facebook.
Отмечается, что за Петра Порошенко проголосовало 8 избирателей, за Владимира Зеленского - 4.
Напомним, по данным национального экзитпола, Владимир Зеленский получил поддержку 73,2% украинцев, принявших участие в выборах. Петр Порошенко получил 25,3%, еще - 1,5% испортили бюллетень или вычеркнули кандидатов.
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