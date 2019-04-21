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На избирательном участке в Антарктиде побеждает Порошенко, - "Опора"

На самом отдаленном избирательном участке на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде Петр Порошенко получил больше голосов, чем Владимир Зеленский

Об этом гражданская сеть "Опора" написала в Facebook.

Отмечается, что за Петра Порошенко проголосовало 8 избирателей, за Владимира Зеленского - 4.

Напомним, по данным национального экзитпола, Владимир Зеленский получил поддержку 73,2% украинцев, принявших участие в выборах. Петр Порошенко получил 25,3%, еще - 1,5% испортили бюллетень или вычеркнули кандидатов.

 

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