Мы сделали это вместе: реакция Зеленского на экзитпол

21 апреля, 2019, 20:06

Появилась реакция Владимира Зеленского на результаты национального экзит-пола

Об этом он заявил в своем штабе, передает Еспресо.TV.

"Мы сделали это вместе. Сейчас не будет никакого пафоса. Я просто хочу сказать "спасибо" своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили, моей жене за силу и выдержку, детям и семье. Спасибо всей нашей команде. Всему штабу, каждому. Спасибо СБУ, которые держали меня в тонусе. Спасибо украинцам за поддержку и тем, кто сделал другой выбор", - отметил Зеленский.

Затем кандидат обратился к странам постсоветского союза: "Посмотрите на нас, все возможно".

Напомним, по данным национального экзитпола, Владимир Зеленский получил поддержку 73,2% украинцев, принявших участие в выборах. Петр Порошенко получил 25,3%, еще - 1,5% испортили бюллетень или вычеркнуть кандидатов.