Луценко - это старая команда, будем назначать новых людей, - Зеленский

21 апреля, 2019, 21:35

Владимир Зеленский заявил, что Юрий Луценко покинет должность генерального прокурора Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отвечая на вопрос о первых кадровых назначениях и будущем в должности генерального прокурора, заявил, что Юрий Луценко - это старая команда, а посты будут получать новые люди.

"О первых кадровых назначениях будет отдельная пресс-конференция. Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только господина Луценко", - сказал Зеленский.