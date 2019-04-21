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Луценко - это старая команда, будем назначать новых людей, - Зеленский


фото: REUTERS
Владимир Зеленский заявил, что Юрий Луценко покинет должность генерального прокурора Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отвечая на вопрос о первых кадровых назначениях и будущем в должности генерального прокурора, заявил, что Юрий Луценко - это старая команда, а посты будут получать новые люди.

"О первых кадровых назначениях будет отдельная пресс-конференция. Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только господина Луценко", - сказал Зеленский.

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