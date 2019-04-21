Гриценко отреагировал на победу Зеленского
21 апреля, 2019, 23:23
Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко прокомментировал победу кандидата в президенты Владимира Зеленского
Об этом он написал в Facebook.
"Счет баскетбольный, сокрушительный. По сути, конституционное большинство избирателей, пришедших на участки, сказали твердое "нет" действующей власти - ее лжи, коррупции и мародерству", - сказал он.
- Напомним, обнародованы результаты национального экзитпола по состоянию на 18:00. Владимир Зеленский - 73,2%, Петр Порошенко - 25,3%
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