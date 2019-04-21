Гриценко отреагировал на победу Зеленского

21 апреля, 2019, 23:23

Об этом он написал в Facebook.

"Счет баскетбольный, сокрушительный. По сути, конституционное большинство избирателей, пришедших на участки, сказали твердое "нет" действующей власти - ее лжи, коррупции и мародерству", - сказал он.