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Гриценко отреагировал на победу Зеленского

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко прокомментировал победу кандидата в президенты Владимира Зеленского

Об этом он написал в Facebook.

"Счет баскетбольный, сокрушительный. По сути, конституционное большинство избирателей, пришедших на участки, сказали твердое "нет" действующей власти - ее лжи, коррупции и мародерству", - сказал он.

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