Гройсман поздравил Зеленского с победой на выборах
21 апреля, 2019, 22:14
Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил с победой на выборах кандидата в президенты Владимира Зеленского
Приветствие главы правительства обнародованы на его странице в социальной сети Facebook.
"Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев", - говорится в поздравлении Гройсмана.
Он отметил, что выборы "прошли свободно и демократично".
"Спасибо Петру Порошенко за 5 лет, что на самом деле было сделано много, чтобы Украина стала современной европейской страной. Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины", - написал глава Кабмина .
- По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73,0%, а Петр Порошенко - 25,5%.
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