Гройсман поздравил Зеленского с победой на выборах

21 апреля, 2019, 22:14

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил с победой на выборах кандидата в президенты Владимира Зеленского

Приветствие главы правительства обнародованы на его странице в социальной сети Facebook.

"Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев", - говорится в поздравлении Гройсмана.

Он отметил, что выборы "прошли свободно и демократично".

"Спасибо Петру Порошенко за 5 лет, что на самом деле было сделано много, чтобы Украина стала современной европейской страной. Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины", - написал глава Кабмина .