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Зеленский побеждает во втором туре: результаты национального экзит-пола по состоянию на 20:00


фото: Reuters
Обнародованы результаты национального экзит-пола по состоянию на 20:00

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова на совместной пресс-конференции в Укринформе объявили результаты опроса граждан на президентских выборах 2019-го года на выходах из избирательных участков по состоянию на 20:00.

Об этом сообщает Эспрессо.TV , которое является информационным партнером национального экзит-пола.

Владимир Зеленский - 73,0%

Петр Порошенко - 25,5%

Вычеркнул(а) обоих, перечеркнул(а) весь список или испортил(а) бюллетень - 1,5%.

 

 

 

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