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Если общество скажет. Зеленский может "подыскать" для Порошенко должность


фото: Reuters
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не исключает назначения Петра Порошенко на должность в правительстве

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Вы хотите, чтобы я назначил Порошенко министром или на какую-то должность? Я спрошу у общества, и если оно скажет, что хочет, то я подумаю", - сказал Зеленский.

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