Если общество скажет. Зеленский может "подыскать" для Порошенко должность
21 апреля, 2019, 21:46
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не исключает назначения Петра Порошенко на должность в правительстве
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Вы хотите, чтобы я назначил Порошенко министром или на какую-то должность? Я спрошу у общества, и если оно скажет, что хочет, то я подумаю", - сказал Зеленский.
- Напомним, обнародованы результаты национального экзитпола по состоянию на 18:00. Владимир Зеленский - 73,2%, Петр Порошенко - 25,3%
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
Читайте также
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?