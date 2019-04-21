Если общество скажет. Зеленский может "подыскать" для Порошенко должность

21 апреля, 2019, 21:46

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Вы хотите, чтобы я назначил Порошенко министром или на какую-то должность? Я спрошу у общества, и если оно скажет, что хочет, то я подумаю", - сказал Зеленский.