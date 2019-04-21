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Электронное декларирование КС хочет признать неконституционным, - Порошенко


фото: Reuters
Члены Конституционного Суда хотят признать электронное декларирование неконституционным

Об этом Порошенко заявил в штабе, передает Еспресо.TV.

"Наша команда будет защищать безвиз. Потому что некоторые члены Конституционного Суда быстро переориентировались на новую власть и сейчас планируют признать неконституционным электронное декларирование. Напомню, что именно это было условием безвиза. Мы будем защищать безвиз, потому что это право завоевал народ", - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что будет и дальше защищать курс на членство в ЕС и НАТО, ведь только в этом организации безопасности можно обеспечить безопасность Украины и ее граждан.

"Только так мы можем получить надежную защиту от России как агрессора", - добавил он.

Напомним, по данным национального экзитпола, Владимир Зеленский получил поддержку 73,2% украинцев, принявших участие в выборах. Петр Порошенко получил 25,3%, еще - 1,5% испортили бюллетень или вычеркнуть кандидатов.

 

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