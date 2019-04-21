Денисова зафиксировала нарушения во время голосования в местах лишения свободы

21 апреля, 2019, 15:22

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о нарушениях во время голосования в местах лишения свободы

Об этом сообщает "Укринформ".

Представители офиса уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой зафиксировали ряд нарушений. Об этом омбудсмен сообщила на брифинге.

"Из 35 участков, которые мы проверили, на 23-х есть нарушение прав человека: на 12 - по доступу лиц с инвалидностью, в 11 участках - несвоевременное открытие участка, на 40-50 минут была задержка, недостаточное количество кабинок для тайного голосования и еще отсутствие достаточного количества, как предусмотрено законом о выборах президента, ящиков", - сказала Денисова.

По ее словам, офис омбудсмена планирует в течение этого дня проверить 87 участков в местах лишения свободы, пока удалось побывать в 36 таких учреждениях в 15 областях. Там также выявлены проблемы.

Сама Денисова сегодня, как и 31 марта, провела мониторинг соблюдения избирательных прав в Киевском следственном изоляторе во время проведения второго тура выборов президента Украины и увидела, что администрация учреждения не приняла мер по реагированию на наиболее весомое нарушение, выявленное во время предыдущего визита - при наличии одного специального участка, голосования вновь происходило на трех разных площадках.

Всего на адрес омбудсмена в течение дня поступило 46 сообщений о нарушениях избирательных прав граждан.

Справка

Сегодня, 21 апреля 2019 года, в Украине происходит повторное голосование на очередных президентских выборах.

Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко, который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский.