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ЦИК обнародовала первые данные электронных протоколов


фото: radiosvoboda.org
Центральная избирательная комиссия получила первые данные 1.61% электронных протоколов подсчета голосов избирателей на выборах президента Украины

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

По данным 1,61% электронных протоколов, лидирует Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 70,94% избирателей.

За Петра Порошенко проголосовали 26,71% избирателей.

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