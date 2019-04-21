ЦИК обнародовала первые данные электронных протоколов
21 апреля, 2019, 22:11
Центральная избирательная комиссия получила первые данные 1.61% электронных протоколов подсчета голосов избирателей на выборах президента Украины
Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.
По данным 1,61% электронных протоколов, лидирует Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 70,94% избирателей.
За Петра Порошенко проголосовали 26,71% избирателей.
- Обнародованы результаты национального экзитпола по состоянию на 20:00, по которым Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а Петра Порошенко поддержали 25,5% избирателей.
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