//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сегодня в Украине - "день тишины" перед вторым туром президентских выборов


фото: gulfbreezerecovery.com
Начиная с 00:00 субботы, 20 апреля 2019 года, запрещены любые формы прямой или скрытой агитации за кандидатов в президенты

Это предусмотрено отдельными статьями и нормами раздела VIII "Предвыборная агитация" действующего закона "О выборах президента Украины", передает Еспресо.TV .

Части 3, 4 ст. 57 закона говорят о следующем:

"Агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.

Предвыборная агитация в период избирательного процесса вне сроков, установленных в этой статье, запрещается ".

При этом под предвыборной агитацией розуметься "осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать за или не голосовать за определенного кандидата на пост президента Украины" (ч. 1 ст. 58), а именно:

1) проведение собрания граждан, других встреч с избирателями;

2) проведение митингов, шествий, демонстраций, пикетов;

3) проведение публичных дебатов, дискуссий, "круглых столов", пресс-конференций относительно положений предвыборных программ и политической деятельности партий - субъектов избирательного процесса или политической деятельности кандидатов на пост Президента Украины;

4) обнародование в печатных и аудиовизуальных (электронных) средствах массовой информации политической рекламы, выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений;

5) распространение избирательных открыток, плакатов и других печатных агитационных материалов или печатных изданий, в которых размещены материалы предвыборной агитации;

6) размещение печатных агитационных материалов или политической рекламы на носителях внешней рекламы;

7) проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке партии - субъекта избирательного процесса или кандидата на пост Президента Украины, а также обнародование информации о такой поддержке;

8) публичные призывы голосовать за или не голосовать за кандидата на пост Президента Украины или публичные оценки деятельности кандидата на пост Президента Украины;

9) установление агитационных палаток.

  • Вместе с тем, сегодня на телеканале "1 + 1" в вечернем прайм-тайме получится два юмористических шоу и телефильм с участием одного из кандидатов - комедийного актера Владимира Зеленского.
  • Второй тур голосования на очередных выборах президента Украины назначены на завтра, 21 апреля 2019 года.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 апреля, 2019 суббота

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

20 апреля, 2019 суббота

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать