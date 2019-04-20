Сегодня в Украине - "день тишины" перед вторым туром президентских выборов

20 апреля, 2019, 08:24

Начиная с 00:00 субботы, 20 апреля 2019 года, запрещены любые формы прямой или скрытой агитации за кандидатов в президенты

Это предусмотрено отдельными статьями и нормами раздела VIII "Предвыборная агитация" действующего закона "О выборах президента Украины", передает Еспресо.TV .

Части 3, 4 ст. 57 закона говорят о следующем:

"Агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.

Предвыборная агитация в период избирательного процесса вне сроков, установленных в этой статье, запрещается ".

При этом под предвыборной агитацией розуметься "осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать за или не голосовать за определенного кандидата на пост президента Украины" (ч. 1 ст. 58), а именно:

1) проведение собрания граждан, других встреч с избирателями;

2) проведение митингов, шествий, демонстраций, пикетов;

3) проведение публичных дебатов, дискуссий, "круглых столов", пресс-конференций относительно положений предвыборных программ и политической деятельности партий - субъектов избирательного процесса или политической деятельности кандидатов на пост Президента Украины;

4) обнародование в печатных и аудиовизуальных (электронных) средствах массовой информации политической рекламы, выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений;

5) распространение избирательных открыток, плакатов и других печатных агитационных материалов или печатных изданий, в которых размещены материалы предвыборной агитации;

6) размещение печатных агитационных материалов или политической рекламы на носителях внешней рекламы;

7) проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке партии - субъекта избирательного процесса или кандидата на пост Президента Украины, а также обнародование информации о такой поддержке;

8) публичные призывы голосовать за или не голосовать за кандидата на пост Президента Украины или публичные оценки деятельности кандидата на пост Президента Украины;

9) установление агитационных палаток.