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"День тишины": в полицию поступило около 100 заявлений о нарушениях


фото: 5ua.tv
В "день тишины" в полицию уже поступило 97 заявлений о нарушениях избирательного законодательства

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало в facebook.

По его данным, больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской (13), Донецкой (9), Николаевской (7), Полтавской и Харьковской (по 6) областях, а также в Киеве (12).

"В основном эти факты связаны с незаконной агитацией (54) и подкупом избирателей (2)", - написал Тракало.

Полицией открыто одно уголовное производство - по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса. Кроме того, составлено 5 админпротоколов.

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