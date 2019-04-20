"День тишины": в полицию поступило около 100 заявлений о нарушениях
20 апреля, 2019, 17:50
В "день тишины" в полицию уже поступило 97 заявлений о нарушениях избирательного законодательства
Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало в facebook.
По его данным, больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской (13), Донецкой (9), Николаевской (7), Полтавской и Харьковской (по 6) областях, а также в Киеве (12).
"В основном эти факты связаны с незаконной агитацией (54) и подкупом избирателей (2)", - написал Тракало.
Полицией открыто одно уголовное производство - по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса. Кроме того, составлено 5 админпротоколов.
- Начиная с 00:00 субботы, 20 апреля 2019 года, запрещены любые формы прямой или скрытой агитации за кандидатов в президенты
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