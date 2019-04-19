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Зеленский пообещал выйти из бизнеса в студии Квартал 95

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что выходит из бизнес-партнерства в студии "Квартал 95"

Об этом он заявил в эфире телешоу "Право на власть".

"Я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии Квартал 95. Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. То есть я перестаю быть кому-то партнером", - заявил Зеленский.

Напомним, согласно исследованиям YouControl семья Зеленских имеет бизнес-интересы в развлекательной индустрии, ресторанном бизнесе и даже консервировании рыбы и моллюсков. Владимир Зеленский обладает единолично или имеет весомые доли в семи компаниях в Украине и пяти иностранных компаниях.

Читайте также: Шоу-бизнес, рестораны и рыбные консервы: с каким бизнесом связана семья Зеленских

  • Второй тур выборов состоится 21 апреля. Украинцы будут выбирать между действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.
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