Зеленский пообещал выйти из бизнеса в студии Квартал 95
19 апреля, 2019, 09:33
Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что выходит из бизнес-партнерства в студии "Квартал 95"
Об этом он заявил в эфире телешоу "Право на власть".
"Я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии Квартал 95. Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. То есть я перестаю быть кому-то партнером", - заявил Зеленский.
Напомним, согласно исследованиям YouControl семья Зеленских имеет бизнес-интересы в развлекательной индустрии, ресторанном бизнесе и даже консервировании рыбы и моллюсков. Владимир Зеленский обладает единолично или имеет весомые доли в семи компаниях в Украине и пяти иностранных компаниях.
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- Второй тур выборов состоится 21 апреля. Украинцы будут выбирать между действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.
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