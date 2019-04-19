Зеленский пообещал выйти из бизнеса в студии Квартал 95

19 апреля, 2019, 09:33

Об этом он заявил в эфире телешоу "Право на власть".

"Я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии Квартал 95. Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. То есть я перестаю быть кому-то партнером", - заявил Зеленский.

Напомним, согласно исследованиям YouControl семья Зеленских имеет бизнес-интересы в развлекательной индустрии, ресторанном бизнесе и даже консервировании рыбы и моллюсков. Владимир Зеленский обладает единолично или имеет весомые доли в семи компаниях в Украине и пяти иностранных компаниях.

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