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Зеленский не готов освобождать Донбасс военным путем

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский в случае избрания его главой государства не готов инициировать освобождение Донбасса военным путем

Об этом Зеленский заявил в эфире телеканала "1 + 1", сообщает Еспресо.TV .

Зеленский ответил на вопрос о том, готов ли он отдать приказ о силовых действиях, чтобы военным путем освободить оккупированный россиянами Донбасс.

"Нет", - сказал кандидат в президенты.

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