Зеленский не готов освобождать Донбасс военным путем
19 апреля, 2019, 07:22
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский в случае избрания его главой государства не готов инициировать освобождение Донбасса военным путем
Об этом Зеленский заявил в эфире телеканала "1 + 1", сообщает Еспресо.TV .
Зеленский ответил на вопрос о том, готов ли он отдать приказ о силовых действиях, чтобы военным путем освободить оккупированный россиянами Донбасс.
"Нет", - сказал кандидат в президенты.
- Напомним, что кандидат в президенты Владимир Зеленский признал, что многое не знает и не имеет опыта .
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