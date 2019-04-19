Зеленский не готов освобождать Донбасс военным путем

19 апреля, 2019, 07:22

Об этом Зеленский заявил в эфире телеканала "1 + 1", сообщает Еспресо.TV .

Зеленский ответил на вопрос о том, готов ли он отдать приказ о силовых действиях, чтобы военным путем освободить оккупированный россиянами Донбасс.

"Нет", - сказал кандидат в президенты.