Зеленский признал, что не имеет опыта и многого не знает
18 апреля, 2019, 21:54
Кандидат в президенты Владимир Зеленский признал, что многого не знает и не имеет опыта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Я живой человек, я иду в политику как живой человек. Я много не знаю, у меня нет опыта, и все это правда. Но я такой же человек, как и все граждане Украины и хочу в политике ним остаться", - сказал он .
- Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою команду - специалистов, ответственных за различные направления государственной политики в случае победы на выборах.
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