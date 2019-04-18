Зеленский признал, что не имеет опыта и многого не знает

18 апреля, 2019, 21:54

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Я живой человек, я иду в политику как живой человек. Я много не знаю, у меня нет опыта, и все это правда. Но я такой же человек, как и все граждане Украины и хочу в политике ним остаться", - сказал он .