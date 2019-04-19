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Во время богослужения в ЮАР погибли 13 человек


фото: bbc
В Южно-Африканской Республике в городе Длангубо результате обрушения потолка церкви во время богослужения погибли не менее 13 человек

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что еще 16 человек в результате происшествия получили повреждения. Представители местной власти сообщили, что к трагедии привели длительные сильные ливни.

"Потолок сооружения обрушился в результате сильных дождей. Сейчас мы имеем информацию о 13 погибших", - отметил Леннокс Мабасо, представитель местной администрации провинции Квазулу-Натал.

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