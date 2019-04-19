В Канаде сошла лавина: исчезли 3 известных альпиниста
19 апреля, 2019, 11:28
В Канаде ищут известных альпинистов, которые осуществляли подъем в горы
Об этом сообщили в департаменте национальных парков страны, пишет Укринформ .
Альпинисты совершали восхождение на пик Ховс в природном парке Банф.
По предварительным данным, их могла накрыть лавина, альпинисты могли погибнуть. Спасатели осмотрели место возможной трагедии с воздуха и обнаружили остатки альпинистка снаряжения.
Все три альпиниста - Гансйорг Ауэр, Дэвид Лама и Джесс Роскелли - имели большой опыт и значительную подготовку. В возрасте 21 года Роскелли стал самым молодым американцем, который покорил Эверест.
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