В Португалии перевернулся автобус с туристами. 29 погибших
Об этом сообщает ВВС.
Сообщается о 29 погибших, не менее 27 человек ранены. Их госпитализировали в больницу столицы острова - в Фуншал.
Отмечается, что водитель потерял контроль над автобусом на перекрестке и сошел с дороги. В результате падения автобус перевернулся на крышу.
Вице-президент регионального правительства Мадейры Педро Каладо заявил, что автобус соответствовал стандартам безопасности и поэтому было "слишком рано говорить о том, что вызвало аварию". Полиция начала расследование этой катастрофы.
A Tour bus Carrying German Tourists Crashed on Portugal's Madeira Island Today Killing 28 People.- ~ Marietta (@MariettaDaviz) 17 апреля 2019
The Bus Carrying 55 People Rolled Down a Steep Hillside After Veering Off The Road On a Bend East of The Capital, Funchal & Struck a House. #Prayers pic.twitter.com/kbR8G6psxQ
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