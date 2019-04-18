В Португалии перевернулся автобус с туристами. 29 погибших

18 апреля, 2019, 09:44

На португальском острове Мадейра перевернулся автобус, перевозивший немецких туристов

Об этом сообщает ВВС.

Сообщается о 29 погибших, не менее 27 человек ранены. Их госпитализировали в больницу столицы острова - в Фуншал.

Отмечается, что водитель потерял контроль над автобусом на перекрестке и сошел с дороги. В результате падения автобус перевернулся на крышу.

Вице-президент регионального правительства Мадейры Педро Каладо заявил, что автобус соответствовал стандартам безопасности и поэтому было "слишком рано говорить о том, что вызвало аварию". Полиция начала расследование этой катастрофы.