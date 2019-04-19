В США консерваторы призывают к импичменту Трампа

"Адвокат консерватор Джордж Конвей призвал президента Дональда Трампа уйти с должности после отчета специального прокурора Роберта Мюллера, еще больше расходясь во взглядах со своей женой - советником президента Келлиан Конвей", - говорится в сообщении.

Джордж Конвей, который не скрывает свое пренебрежение к президенту Трампу, утверждает, что, хотя отчет Мюллера оправдал Трампа в вопросах заговора (вмешательство РФ в выборах президента 2016 года - ред.) и препятствовании правосудию, выводы спецпрокурора все равно являются основанием для импичмента.

Джордж Конвей назвал Трампа "раковой опухолью на посту президента", которую Конгресс должен "удалить без задержки".

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследования. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" в этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

Между тем, демократы в Конгрессе США требуют слушаний со спецпрокурором Робертом Мюллером по российскому делу. В частности, с таким заявлением выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Председатель Юридического комитета нижней палаты Конгресса США Джерри Надлер в этой связи сообщил, что уже вызвал Мюллера на слушания в комитет.