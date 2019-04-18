Мюллер изучил "10 эпизодов" о возможном влиянии Трампа на расследование, - Генрокурор США

18 апреля, 2019, 18:44

Специальный прокурор США Роберт Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и возможным препятствованием расследованию

Об этом в четверг, 18 апреля, заявил генеральный прокурор Уильям Барр во время обнародования отредактированного доклада по российской делу, передает CNN.

"После того как был обнаружен заговор с Россией, в докладе спецпрокурора рассматривается вопрос о том, могли ли определенные действия президента считаться препятствием для расследования ... В докладе рассказывается о 10 эпизодах, в которых принимает участие президент", - заявил он.

По словам Барра, Мюллер не вынес "прокурорского решения" в этой части дела. Барр и заместитель генерального прокурора Род Розенштейн пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.