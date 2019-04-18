Мюллер изучил "10 эпизодов" о возможном влиянии Трампа на расследование, - Генрокурор США
18 апреля, 2019, 18:44
Специальный прокурор США Роберт Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и возможным препятствованием расследованию
Об этом в четверг, 18 апреля, заявил генеральный прокурор Уильям Барр во время обнародования отредактированного доклада по российской делу, передает CNN.
"После того как был обнаружен заговор с Россией, в докладе спецпрокурора рассматривается вопрос о том, могли ли определенные действия президента считаться препятствием для расследования ... В докладе рассказывается о 10 эпизодах, в которых принимает участие президент", - заявил он.
По словам Барра, Мюллер не вынес "прокурорского решения" в этой части дела. Барр и заместитель генерального прокурора Род Розенштейн пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.
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