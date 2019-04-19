В США лидеры демократов обвинили генпрокурора в искажении доклада Мюллера

19 апреля, 2019, 10:20

Лидеры Демократической партии в Конгрессе США считают, что генеральный прокурор Уильям Барр намеренно исказил значительную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента в 2016 году

С такой общей заявлением выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Лидеры демократов отмечают, что неотредактированный доклад изображает президента Дональда Трампа таким, который "плетет паутину обмана, лжи и неподобающего поведения" и в то же время таким, что "ведет себя так, будто к нему нельзя применить закон".

Пелоси и Шумер подчеркивают, что утверждение генпрокурора о полноценном сотрудничестве Трампа и Мюллера не соответствуют действительности. Кроме того, спецпрокурор отмечает несколько действий президента, которые указывают на попытку помешать правосудию, хотя Барр заявил об обратном.

По словам политиков, результат расследования подтверждает, что члены предвыборного штаба Трампа "были осведомлены о попытках России вмешаться в выборы", однако они не сообщили об этом федеральной власти, как "поступил бы любой патриот-американец".

Штаб Трампа, включая самого кандидата, "открыто поощрял" подобные действия "с целью выиграть избирательную кампанию", говорится в заявлении Пелоси и Шумера.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и русскими.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследование. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" в этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.