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В Париже озвучили новую версию пожара в Нотр-Даме

Какой-то сбой в компьютерной системе мог привести к пожару в Нотр-Дам де Пари

Об этом сказал настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове, сообщает Associated Press .

"Возможно, мы узнаем, что произошло (в соборе перед пожаром, - ред.), через два-три месяца", - сказал он.

Следователи выясняют, был ли пожар в соборе связан с компьютерным сбоем или с неправильной работой временных лифтов, которые использовались во время ремонтных работ.

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