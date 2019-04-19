В Париже озвучили новую версию пожара в Нотр-Даме
19 апреля, 2019, 18:14
Какой-то сбой в компьютерной системе мог привести к пожару в Нотр-Дам де Пари
Об этом сказал настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове, сообщает Associated Press .
"Возможно, мы узнаем, что произошло (в соборе перед пожаром, - ред.), через два-три месяца", - сказал он.
Следователи выясняют, был ли пожар в соборе связан с компьютерным сбоем или с неправильной работой временных лифтов, которые использовались во время ремонтных работ.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует €100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
- А владелец Louis Vuitton пожертвует €200 млн в восстановление Нотр-Дама.
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