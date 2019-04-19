Уругвайский новичок забил дебютный супергол за "Динамо"
19 апреля, 2019, 15:28
Уругвайский легионер "Динамо" Карлос Де Пена ярко отличился в дебютном матче за киевскую команду
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Уругвайский полузащитник Карлос Де Пена дебютировал за "Динамо" в товарищеском матче с "Ворсклой". Первая игра легионера вышла результативной.
Игрок вышел на поле в стартовом составе и отметился дебютным голом для киевлян, установив счет 4: 0 в пользу "Динамо".
Также в активе новичка киевлян результативная передача.
- Напомним, 10 апреля стало известно, что в киевское "Динамо" перешел уругвайский футболист Карлос де Пена, который раньше играл за английский "Мидлсбро".
- Новичок киевского "Динамо" Карлос де Пена рассказал, за счет чего может усилить игру команды .
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-