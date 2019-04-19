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Уругвайский новичок забил дебютный супергол за "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Уругвайский легионер "Динамо" Карлос Де Пена ярко отличился в дебютном матче за киевскую команду

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Уругвайский полузащитник Карлос Де Пена дебютировал за "Динамо" в товарищеском матче с "Ворсклой". Первая игра легионера вышла результативной.

Игрок вышел на поле в стартовом составе и отметился дебютным голом для киевлян, установив счет 4: 0 в пользу "Динамо".

Также в активе новичка киевлян результативная передача.

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