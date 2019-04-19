Стало известно, кто будет вести дебаты от штаба Порошенко на НСК "Олимпийском"

19 апреля, 2019, 14:56

Об этом изданию "Украинская правда" сообщил источник близкий к переговорам.

Вести дебаты будет журналист Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко и, соответственно, Елена Фроляк от штаба Зеленского.

О том, что дебаты от штаба Порошенко будет вести Куликов подтвердил и представитель штаба Порошенко Олег Медведев, передает " Общественное ".

Как сообщили источники изданию, дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.

От Порошенко и Зеленского будет по 3 артисты, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди.

Впрочем, сообщается, что в команде Порошенко, так и в команде Зеленского жалуются друг на друга.

В группе Порошенко УП сказали, что "зеленые идут по беспределу", а в команде Зеленского обвиняют штаб оппонента в регулярном выдвижении новых условий: "Они постоянно что-то меняют, каждый час новое условие".