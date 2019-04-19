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"Роснефть" помогает Венесуэле обходить санкции США


фото: REUTERS
Венесуэла получает деньги от продажи нефти в обход санкций США с помощью российской госкорпорации "Роснефть"

Об этом сообщает Reuters .

По информации источников издания, государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры от продажи нефти. Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, однако российская компания перечисляет средства немедленно. "Роснефть" оплачивает нефть из Венесуэлы со скидкой, а затем получает ее полную стоимость от конечного покупателя.

Из документов, которые получило агентство, следует, что в схеме предложили принять участие нескольким энергетическим компаниям, в том числе индийской Reliance Industries, самом большом из клиентов, которые покупают нефть у Венесуэлы за наличные.

Представитель индийской компании подтвердил изданию, что Reliance Industries платила российским и китайским компаниям за поставки нефти из Венесуэлы. Он отметил, что компания обсуждает эти сделки с Государственным департаментом США на предмет их соответствия санкций Штатов.

Ни российская, ни венесуэльская корпорации никак не прокомментировали информацию Reuters.

Ранее в "Роснефти" заявляли, что ведут "исключительно коммерческую деятельность в интересах своих акционеров". По словам источника в венесуэльской компании, PDVSA поставляет свою дебиторскую задолженность "Роснефти". На конец прошлого года долг PDVSA перед "Роснефтью" составил 2,3 млрд долларов.

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