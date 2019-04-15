Помпео обвиняет Россию во вмешательстве против Венесуэлы

15 апреля, 2019, 09:05

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия осуществила незаконное вторжение в Венесуэлу

Об этом он сказал в интервью телеканалу Mega TV, передает Интерфакс-Украина.

"Россия уже осуществила интервенцию. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вторглись туда, не имея на это права, они вмешались без разрешения. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы там присутствовать, они находятся там как враждебная сила", - сказал Помпео.

Он отметил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, "является законно избранным руководителем", тогда как Россия "пришла, чтобы поддержать Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ред.), который уже является бывшим лидером".

Кроме этого, Помпео подтвердил, что США не снимают с повестки дня вопрос о вооруженной интервенции против Венесуэлы.

Ведущая Андеа Аристей спросила у госсекретаря, остается ли военная интервенция против Венесуэлы в планах США.

"США решительно поддерживают венесуэльский народ. Мы восстановим демократию. Мы восстановим права человека. Мы уже сделали это нашими политическими, дипломатическими средствами ... Но все способы остаются в силе", - сказал Помпео.

Ведущая также попросила уточнить, означает ли этот ответ "Да", на что Помпео заявил: "Ответ - да".

На вопрос, готовы ли США к вооруженному вторжению в Венесуэлу, несмотря на то, что Группа Лимы выступает против этого, госсекретарь заявил, что готовит поездку по странам Латинской Америки.

Соответствуящая поездка будет для того, чтобы найти политическое решение венесуэльской проблемы и "поддержки коллективных усилий, направленных на то, чтобы этот Николас Мадуро (президент Венесуэлы - ред.) прекратил убийства и страдания народа".

Ведущая продолжала настаивать на получении более четкого ответа, спросив: "Вы хотите провести эту военную операцию даже в том случае, если не получите одобрение со стороны Совета Безопасности ООН?"

Она дополнила вопрос, напомнив, что так США вошли в Ирак.

"Не знаю, сколько раз я могу отвечать на этот вопрос. Мы ясно дали понять, что нашей целью является убедить Мадуро, что для него настало время, когда он должен уйти", - сказал Помпео, добавив, что "уже ответил на этот вопрос четыре раза".

Он сказал: "Наша работа направлена на поиск политического, дипломатического решения, на спасение народа Венесуэлы от кубинцев и россиян, на прекращение времени правления Мадуро".