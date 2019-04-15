Помпео обвиняет Россию во вмешательстве против Венесуэлы
Об этом он сказал в интервью телеканалу Mega TV, передает Интерфакс-Украина.
"Россия уже осуществила интервенцию. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вторглись туда, не имея на это права, они вмешались без разрешения. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы там присутствовать, они находятся там как враждебная сила", - сказал Помпео.
Он отметил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, "является законно избранным руководителем", тогда как Россия "пришла, чтобы поддержать Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ред.), который уже является бывшим лидером".
Кроме этого, Помпео подтвердил, что США не снимают с повестки дня вопрос о вооруженной интервенции против Венесуэлы.
Ведущая Андеа Аристей спросила у госсекретаря, остается ли военная интервенция против Венесуэлы в планах США.
"США решительно поддерживают венесуэльский народ. Мы восстановим демократию. Мы восстановим права человека. Мы уже сделали это нашими политическими, дипломатическими средствами ... Но все способы остаются в силе", - сказал Помпео.
Ведущая также попросила уточнить, означает ли этот ответ "Да", на что Помпео заявил: "Ответ - да".
На вопрос, готовы ли США к вооруженному вторжению в Венесуэлу, несмотря на то, что Группа Лимы выступает против этого, госсекретарь заявил, что готовит поездку по странам Латинской Америки.
Соответствуящая поездка будет для того, чтобы найти политическое решение венесуэльской проблемы и "поддержки коллективных усилий, направленных на то, чтобы этот Николас Мадуро (президент Венесуэлы - ред.) прекратил убийства и страдания народа".
Ведущая продолжала настаивать на получении более четкого ответа, спросив: "Вы хотите провести эту военную операцию даже в том случае, если не получите одобрение со стороны Совета Безопасности ООН?"
Она дополнила вопрос, напомнив, что так США вошли в Ирак.
"Не знаю, сколько раз я могу отвечать на этот вопрос. Мы ясно дали понять, что нашей целью является убедить Мадуро, что для него настало время, когда он должен уйти", - сказал Помпео, добавив, что "уже ответил на этот вопрос четыре раза".
Он сказал: "Наша работа направлена на поиск политического, дипломатического решения, на спасение народа Венесуэлы от кубинцев и россиян, на прекращение времени правления Мадуро".
- Напомним, 22 февраля Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, опубликовал указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Венесуэлу. Это его первый указ в должности. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила заявление, в котором президент Николас Мадуро признается узурпатором. Документ предусматривает, что решения и действия исполнительной власти будут признаны недействительными.
- Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз, а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
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