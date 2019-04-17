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США ввели новые санкции против Венесуэлы

США вводят санкции в отношении Центробанка Венесуэлы

Об этом заявил госсекретарь США Джон Болтон, сообщает пресс-служба Госдепа.

Ранее Минфин США внес в санкционный список четыре иностранные компании и девять их танкеров через связи с нефтяным сектором Венесуэлы.

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