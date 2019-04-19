Экс-голкипер "Динамо" опозорился в чемпионате Саудовской Аравии
19 апреля, 2019, 14:21
Украинский голкипер "Аль-Фатеха" Максим Коваль пропустил 5 мячей в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Наср Эр-Рияда"
Об этом сообщает "Трибуна" .
26-летний украинец сыграл весь матч и пропустил 5 мячей. "Аль-Фатех" уступил "Аль-Наср Эр-Рияд" со счетом 0: 5. Один из голов забил экс-днепрянин Жулиано.
Контракт Максима Коваля принадлежит "Динамо", за "Аль-Фатех" он выступает на правах аренды. Аренда украинском заканчивается 30 июня 2019 года.
В цьоому сезоне вратарь провел 28 матчей в составе "Аль-Фатеха", в которых пропустил 35 голов, а в одиннадцати встречах отстоял на ноль.
После 28 туров "Аль-Фатех" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата.
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