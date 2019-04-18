"Динамо" и "Шахтер" спорят за талантливого форварда
Об этом сообщает Sportarena.
22-летний Джонатан Коэн попал в сферу интересов сразу двух украинских клубов. Форвард "Маккаби" из Тель-Авива привлек внимание киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". За ним уже наблюдают селекционеры обоих клубов - в марте этого года футболист дебютировал за национальную команду.
Австрийский тренер сборной Израиля Андреас Херцог считает, что Коэн в ближайшее время станет одной из центральных фигур для команды.
В нынешнем сезоне футболист сыграл за "Маккаби" 20 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Коэн также входит в сферу интересов немецкого "Вольфсбурга" и российского "Зенита". Контракт Коэна с "Маккаби" заканчивается в 2022 году.
- 18 апреля стало известно, что датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд восстановился от травмы и готовится к ближайшему матчу чемпионата Украины с "Шахтером".
- Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко получил повреждение и может пропустить матч 25-го тура чемпионата Украины с "Динамо".
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