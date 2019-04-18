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"Динамо" и "Шахтер" спорят за талантливого форварда


фото: maccabi-tlv.co.il
"Динамо" и "Шахтер" интересуются футболистом "Маккаби" из Тель-Авива и сборной Израиля Ионафаном Коэном

Об этом сообщает Sportarena.

22-летний Джонатан Коэн попал в сферу интересов сразу двух украинских клубов. Форвард "Маккаби" из Тель-Авива привлек внимание киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". За ним уже наблюдают селекционеры обоих клубов - в марте этого года футболист дебютировал за национальную команду.

Австрийский тренер сборной Израиля Андреас Херцог считает, что Коэн в ближайшее время станет одной из центральных фигур для команды.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за "Маккаби" 20 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Коэн также входит в сферу интересов немецкого "Вольфсбурга" и российского "Зенита". Контракт Коэна с "Маккаби" заканчивается в 2022 году.

  • 18 апреля стало известно, что датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд восстановился от травмы и готовится к ближайшему матчу чемпионата Украины с "Шахтером".
  • Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко получил повреждение и может пропустить матч 25-го тура чемпионата Украины с "Динамо".
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