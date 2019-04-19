Дебаты Зеленского и Порошенко: почти 50 телеканалов обратились к Общественному для трансляции
19 апреля, 2019, 18:07
По поводу сигнала для трансляции дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского к Общественному уже обратились 40 украинских телеканалов и 9 зарубежных
Об этом сообщила пресс-секретарь Общественного Виктория Сидоренко, передает "Громадское".
По ее словам, среди иностранных есть информагентство, которое также распространяет другим иностранным СМИ, поэтому точное количество иностранных СМИ, принявших сигнал, пока определить трудно.
Ранее глава Общественного говорил, что дебаты по НСК "Олимпийский" будут транслировать более 20 зарубежных каналов.
- Напомним, 19 апреля, в пятницу, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся дебаты на НСК "Олимпийском".
- Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля будут транслировать российские телеканалы .
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