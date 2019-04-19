Дебаты Зеленского и Порошенко: почти 50 телеканалов обратились к Общественному для трансляции

19 апреля, 2019, 18:07

Об этом сообщила пресс-секретарь Общественного Виктория Сидоренко, передает "Громадское".

По ее словам, среди иностранных есть информагентство, которое также распространяет другим иностранным СМИ, поэтому точное количество иностранных СМИ, принявших сигнал, пока определить трудно.

Ранее глава Общественного говорил, что дебаты по НСК "Олимпийский" будут транслировать более 20 зарубежных каналов.