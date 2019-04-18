В России будут транслировать дебаты Зеленского и Порошенко

18 апреля, 2019, 16:07

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля будут транслировать российские телеканалы

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, транслировать дебаты Порошенко и Зеленского намерены телеканал "Россия 24", Russia Today, а также "Дождь". Также отмечается, что трансляция будет идти с переводом на русский язык.

А исполнительный продюсер "Дождя" Светлана Гуляева сказала, что на телеканале в пятницу будет большой специальный эфир и прямая трансляция дебатов с переводом.