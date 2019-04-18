В России будут транслировать дебаты Зеленского и Порошенко
18 апреля, 2019, 16:07
Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля будут транслировать российские телеканалы
Об этом сообщают российские СМИ.
В частности, транслировать дебаты Порошенко и Зеленского намерены телеканал "Россия 24", Russia Today, а также "Дождь". Также отмечается, что трансляция будет идти с переводом на русский язык.
А исполнительный продюсер "Дождя" Светлана Гуляева сказала, что на телеканале в пятницу будет большой специальный эфир и прямая трансляция дебатов с переводом.
- Напомним, 19 апреля, в пятницу, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся дебаты на НСК "Олимпийском".
- В ходе проведения дебатов на НСК "Олимпийский" сторонников кандидатов в президенты будут размещать в различных секторах.
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