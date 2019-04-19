Дебаты Зеленского и Порошенко покажут более 20 зарубежных каналов

19 апреля, 2019, 12:22

Об этом заявил глава правления "Общественного" Зураб Аласания, передает "112 Украина" .

Он сказал, что президентские дебаты на телеканале и на НСК будут иметь открытый сигнал, смогут принять все каналы.

"Более 20 зарубежных каналов будут транслировать. Сигнал открытый ГКУ, это такой центр, который раздает сигналы РТ, там будут все сигналы - и со стадиона, и с " Громадского ". Сигнал спокойно смогут принимать все каналы", - сказал Аласания.