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Дебаты Зеленского и Порошенко покажут более 20 зарубежных каналов


фото: sbj-bg
19 апреля более 20 зарубежных телеканалов покажут дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского

Об этом заявил глава правления "Общественного" Зураб Аласания, передает "112 Украина" .

Он сказал, что президентские дебаты на телеканале и на НСК будут иметь открытый сигнал, смогут принять все каналы.

"Более 20 зарубежных каналов будут транслировать. Сигнал открытый ГКУ, это такой центр, который раздает сигналы РТ, там будут все сигналы - и со стадиона, и с " Громадского ". Сигнал спокойно смогут принимать все каналы", - сказал Аласания.

  • Напомним, 19 апреля, в пятницу, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся дебаты на НСК "Олимпийском".
  • Дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля будут транслировать российские телеканалы .
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