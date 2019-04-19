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Английские клубы повторили невероятное еврокубковое достижение 35-летней давности


фото: REUTERS
Впервые за последние 35 лет сразу четыре английских клуба вышли в полуфинал еврокубков

Об этом сообщает Opta в twitter.

В Лиге чемпионов в полуфиналах "Ливерпуль" спорить с "Барселоной", а "Тоттенхэм" - с "Аяксом". В Лиге Европы по итогам в 1/2 финала вышли "Арсенал", который сыграет с "Валенсией" и "Челси", что встретится с "Айнтрахт".

Последний раз четыре английских клуба выходили в полуфинал еврокубков 35 лет назад. В сезоне-1983/84 в полуфинале Кубка чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Динамо" из Бухареста, после чего выиграл в финале у "Ромы" (1: 1, по пенальти - 4: 2).

В том же году "Манчестер Юнайтед" уступил "Ювентусу" в полуфинале Кубка кубков (1: 1, 1: 2), а "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест" пробились в полуфинал Кубка УЕФА. Там "Тоттенхэм" прошел "Хайдук" (1: 2, 1: 0), а "Ноттингем Форест" уступил "Андерлехта" (2: 0, 0: 3). В финале лондонский клуб оказался сильнее брюсельцив (1: 1, пенальти - 4: 3).

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