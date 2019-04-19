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Лига Европы: определилась все полуфиналисты


фото: REUTERS
Состоялись повторные четвертьфинальные матчи Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В полуфинал Лиги Европы вышли английские "Челси" и "Арсенал", немецкий "Айнтрахт" и испанская "Валенсия".

В 1/2 финала сыграют "Айнтрахт" - "Челси" и "Арсенал" - "Валенсия".

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