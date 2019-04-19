Лига Европы: определилась все полуфиналисты
19 апреля, 2019, 07:11
Состоялись повторные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В полуфинал Лиги Европы вышли английские "Челси" и "Арсенал", немецкий "Айнтрахт" и испанская "Валенсия".
В 1/2 финала сыграют "Айнтрахт" - "Челси" и "Арсенал" - "Валенсия".
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