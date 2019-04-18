//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зеленский рассказал о своем отношении к Путину


фото: РБК-Україна
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Журналист спросил у шоумена, считает ли он Путина врагом.

"Конечно", - ответил Зеленский.

Кроме того, у кандидата в президенты спросили, подпишет ли он закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР / ЛНР". На что Зеленский видвовив "нет".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать