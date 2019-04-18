Зеленский рассказал о своем отношении к Путину
18 апреля, 2019, 11:20
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Журналист спросил у шоумена, считает ли он Путина врагом.
"Конечно", - ответил Зеленский.
Кроме того, у кандидата в президенты спросили, подпишет ли он закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР / ЛНР". На что Зеленский видвовив "нет".
- Напомним, 16 апреля в КМИС сообщили, что за Владимира Зеленского планируют отдать свой голос 72,2% , а за действующего президента Петра Порошенко планируют проголосовать 25,4% опрошенных.
- 17 апреля по обновленным данным стало известно, что 65,1% планируют проголосовать за Зеленского, 34,9% - за Петра Порошенко.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-