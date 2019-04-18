Зеленский рассказал о своем отношении к Путину

18 апреля, 2019, 11:20

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Журналист спросил у шоумена, считает ли он Путина врагом.

"Конечно", - ответил Зеленский.

Кроме того, у кандидата в президенты спросили, подпишет ли он закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР / ЛНР". На что Зеленский видвовив "нет".