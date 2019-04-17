КМИС показали, на сколько Порошенко сократил отставание от Зеленского
Об этом говорится в новом исследовании Киевского международного института социологии.
Во время так называемого роллингов огоопроса с 6 по 16 апреля социологи провели 2200 телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность не превышает 5%.
Как свидетельствуют результаты, с 6 по 16 апреля целом рейтинг кандидата Владимира Зеленского несколько снизился, а рейтинг Петра Порошенко - вырос.
Снизился процент тех, кто не собирался идти на выборы, если 6-7 апреля таких было 6,2%, то по состоянию на 15-16 апреля - лишь 0,2%.
Около 20% респондентов сказали, что им трудно ответить на вопрос, за кого они будут голосовать.
Среди избирателей, кто определился и намерен прийти на выборы, по состоянию на 15-16 апреля 65,1% планируют проголосовать за Зеленского, 34,9% - за Петра Порошенко.
По состоянию на 6-7 апреля этот показатель составлял соответственно 69,9% за Зеленского и 30,1% - за Порошенко.
- Ранее в Киевском международном институте социологии подтвердили достоверность данных социологического опроса , опубликованного в эфире телеканала "112 Украина", согласно которому разрыв между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским сократился до 38,1-61,9% соответственно.
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