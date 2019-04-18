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Доктор Комаровский и "министр обороны" из команды Гриценко: Зеленский представил своих соратников

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою команду - специалистов, ответственных за различные направления государственной политики в случае победы на выборах

Свою команду Зеленский представил в эфире 1+1 в программе "Право на власть" .

Руслан Стефаняук - идеолог, ответственный за реформирование государственных и правовых институтов, законопроектную работу.

Иван Баканов - глава партии "Слуга народа", взаимоотношения с Верховной Радой.

Дмитрий Разумков - вопрос внутренней политики.

Александр Данилюк - международные отношения, экономика, финансовая и банковская политика.

Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная политика.

Галина Янченко - екперт с антикоррупционной политики и диджитал-решений.

Денис Монастырский - правоохранительные органы.

Сергей Ионушес - органы правосудия.

Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороны.

Ирина Венидиктова - реформы в судебной системе.

Даниил Гетманцев - экономика, финансы, налогообложение.

Виктория Страхова - отвечает за банковскую деятельность.

Михаил Федоров - руководитель диджитал-направления.

Александр Мережко - эксперт по международным отношениям и народовластия.

Олег Бондаренко - направление экологической политики.

Марина Бардина - реализация политики равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству, европейским стандартам по правам человека.

Андрей Герус - энергетика, ЖКХ, антимонопольное регулирование.

Сергей Бабак - эксперт по образованию и науке.

Евгений Комаровский - советник Зеленского по медицине.

По словам Зеленского, эти люди пойдут с ним в Администрацию президента.

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