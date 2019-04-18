Доктор Комаровский и "министр обороны" из команды Гриценко: Зеленский представил своих соратников
Свою команду Зеленский представил в эфире 1+1 в программе "Право на власть" .
Руслан Стефаняук - идеолог, ответственный за реформирование государственных и правовых институтов, законопроектную работу.
Иван Баканов - глава партии "Слуга народа", взаимоотношения с Верховной Радой.
Дмитрий Разумков - вопрос внутренней политики.
Александр Данилюк - международные отношения, экономика, финансовая и банковская политика.
Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная политика.
Галина Янченко - екперт с антикоррупционной политики и диджитал-решений.
Денис Монастырский - правоохранительные органы.
Сергей Ионушес - органы правосудия.
Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороны.
Ирина Венидиктова - реформы в судебной системе.
Даниил Гетманцев - экономика, финансы, налогообложение.
Виктория Страхова - отвечает за банковскую деятельность.
Михаил Федоров - руководитель диджитал-направления.
Александр Мережко - эксперт по международным отношениям и народовластия.
Олег Бондаренко - направление экологической политики.
Марина Бардина - реализация политики равных прав и возможностей женщин и мужчин.
Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству, европейским стандартам по правам человека.
Андрей Герус - энергетика, ЖКХ, антимонопольное регулирование.
Сергей Бабак - эксперт по образованию и науке.
Евгений Комаровский - советник Зеленского по медицине.
По словам Зеленского, эти люди пойдут с ним в Администрацию президента.
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