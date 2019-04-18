В штабе Зеленского отрицают сотрудничество с лоббистами из США
18 апреля, 2019, 07:41
Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского отрицает информацию о сотрудничестве с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting
Об этом штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского сообщил в Facebook.
"Команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США. У нас нет контракта с компанией Сигнал Групп", - сообщили в штабе.
Также в команде Зеленского отрицали информацию о том, что сотрудничают с бывшим главой Нефтегаз Украины Олегом Дубиной.
"Олег Дубина, бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава Нафтогаза, никогда не был и не является членом команды Владимира Зеленского", - заявили в штабе.
- Напомним, издание Радио Свобода сообщило, что кандидат в президенты Владимир Зеленский нанял американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для формирования своего имиджа в США и организации встреч представителей своего штаба с политиками в Вашингтоне.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-