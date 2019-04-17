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В случае победы на выборах Зеленского секретарем СНБО может стать Олег Дубина, - источник

По информации Еспресо.TV, бывший первый вице-премьер Украины войдет в команду Владимира Зеленского

Олег Дубина может стать секретарем СНБО в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине.

Об этом стало известно Еспресо.TV из собственных источников.

Решение о назначении Дубины было согласовано во время визита представителей Зеленского в Вашингтон. Там руководитель его предвыборного штаба Иван Баканов и гражданин США М. Коэн общались с официальными лицами Администрации президента, Госдепартамента и Совета национальной безопасности США. В делегации был замечен и бывший первый вице-премьер-министр Олег Дубина. Именно кандидатуру последнего, как указывает наш источник, и было согласовано как возможного следующего секретаря СНБО.

В период ставнолення криворожской команды  КВН "Квартал 95, в состав которой входили Зеленский и Баканов, Олег Дубина руководил государственным горно-металлургическим комбинатом" Криворожсталь "(1999-2001 гг.).

М. Коэна позиционируют в окружении Зеленского в качестве советника по вопросам борьбы с коррупцией и отмыванием денег, возвращением незаконно выведенных за границу украинских активов.

Как утверждают источники, если Баканов главным образом отвечал в Вашингтоне на политические вопросы, то Дубина общался по вопросам национальной безопасности, финансового и реального секторов экономики Украины.

По оценкам американских источников, встречи команды Зеленского были организованы в США на беспрецедентно высоком уровне.

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