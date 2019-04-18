На дебатах сторонников кандидатов разместят в разных секторах на стадионе
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Шкиряк на брифинге, передает РБК-Украина .
По его словам, соответствующего решения предварительно достигли штабы кандидатов в ходе переговоров. Однако МВД ожидает от штабов сообщения об окончательно обусловленном формате проведения дебатов.
Он также сказал, что правоохранительные органы готовы к предотвращению любых попыток, в том числе российских спецслужб, дестабилизировать ситуацию во время проведения дебатов.
На входе на стадион установят рамки с металлоискателями и будет осуществляться поверхностный осмотр граждан. В то же время, любые запрещенные предметы, в частности, файеры, петарды, ножи, оружие или другие предметы, которые могут быть элементом для осуществления провокаций, будут изыматься.
"Я думаю, что никому не нужно объяснять, что, к сожалению, при таком огромном количестве людей растет уровень террористической угрозы, как и не вызывает сомнений то, что российские спецслужбы всегда готовы включиться в определенные процессы для того, чтобы дестабилизировать нашу страну изнутри, но мы сделаем все на предупреждение для того, чтобы таких рисков не допускать ", - сказал Шкиряк
Также советник министра предупредил, что вокруг "Олимпийского" возможно ограничение движения транспорта.
Ранее глава правления Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания опубликовал схему размещения фан-зон, но отметил, что предварительный план стадиона с распределением сцен и фан-зон не утвержден.
- Напомним, 19 апреля, в пятницу, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся дебаты на НСК "Олимпийском"
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